Украина пока не согласна с размером компенсации Ирана за сбитый пассажирский самолет

Киев настаивает, что согласовать эту цифру Иран должен с родственниками жертв трагедии и всеми заинтересованными сторонами, — пишет интернет-издание «Европейская правда». Ранее Тегеран объявил о том, что выплатит 150 тысяч долларов родственникам погибших. Боинг 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит в начале этого года при вылете из аэропорта иранской столицы. Погибли 176 человек, в том числе граждане Канады, Афганистана, Германии и Швеции. Иранские военные позже признали, что сбили самолет по ошибке, поскольку их система опознала его как вражескую цель.