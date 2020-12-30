Украина пока не согласна с размером компенсации Ирана за сбитый пассажирский самолет

Киев настаивает, что согласовать эту цифру Иран должен с родственниками жертв трагедии и всеми заинтересованными сторонами, — пишет интернет-издание «Европейская правда». Ранее Тегеран объявил о том, что выплатит 150 тысяч долларов родственникам погибших. Боинг 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит в начале этого года при вылете из аэропорта иранской столицы. Погибли 176 человек, в том числе граждане Канады, Афганистана, Германии и Швеции. Иранские военные позже признали, что сбили самолет по ошибке, поскольку их система опознала его как вражескую цель.
2020-12-30T19:07:11+03:00
2020-12-30T19:07:11+03:00
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19:07, 30 декабря 2020
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