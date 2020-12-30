В Великобритании одобрили вторую вакцину от коронавируса

Препарат успешно справился со всеми испытаниями. Об этом сообщила исполнительный директор британского Агентства по регулированию лекарственных средств Джун Рейн:

«Наш лицензирующий орган одобрил новую вакцину от Covid-19. Ее разработали здесь, в Великобритании, фирма AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Безопасность населения всегда стоит на первом месте. Одобрение было получено после тщательного и научно обоснованного анализа всех доказательств безопасности, качества и эффективности вакцины».

Джун Рейн отметила, что только вакцины подобного рода помогут миру спасти десятки тысяч жизней.