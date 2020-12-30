Боливия объявила о покупке российской вакцины от коронавируса

Власти этой республики хотят закупить более 5 миллионов доз, из них в ближайшее время туда направят примерно половину, — сказали в российском Фонде прямых инвестиций, который участвовал в разработке препарата. Ранее о планах на российскую вакцину объявили власти Венесуэлы. Тем временем, массовая вакцинация российским препаратом «Спутник» началась в Аргентине. Мнения местных жителей по этому поводу разделились. Перевод телеканала «Евроньюс».

Власти Аргентины называют критику в адрес российской вакцины проявлением торговой и геополитической войны.