Китайские власти по данным агентства Associated Press засекретили данные о происхождении коронавируса

Они также не дают журналистам расследовать эту историю.

Сотрудники государственной безопасности Китая не пустили группу исследователей летучих мышей в сеть пещер в провинции Юнань на юге страны. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник сообщает агентство Associated Press. Оно отмечает, что когда его сотрудники приехали на то же место, агенты в штатском также перекрыли им дорогу автомобилями.

В AP отметили, что особенно пристально власти следят за одной из шахт, где в 2012-ом году шесть человек заразились и умерли от вируса, который считается наиболее генетическим близким к Covid-19. По оценке агентства, учитывая, что по одной из самых распространённых версий коронавирус появился от болезни летучих мышей, таким образом КНР пытается скрыть от мировой общественности историю происхождения инфекции.

При этом, Китай пристально следит за всеми исследованиями этого вопроса и требует, чтобы перед публикацией выводов эксперты сначала посылали информацию специальной комиссии при правительстве народной республики.

Коронавирус нового типа обнаружили примерно год назад. За это время от него скончались более полутора миллионов человек по всему миру.