Белоруссия получила от России полмиллиарда долларов

Это часть кредита в миллиард долларов, о котором ранее договорились Москва и Минск. Второй перевод запланирован в следующем году. Как поясняли минувшей осенью белорусские власти, часть средств они намерены потратить на погашение предыдущих долгов России. Задолженность Белоруссии здесь составляет более 6 миллиардов долларов.