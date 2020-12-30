Белоруссия получила от России полмиллиарда долларов

Это часть кредита в миллиард долларов, о котором ранее договорились Москва и Минск. Второй перевод запланирован в следующем году. Как поясняли минувшей осенью белорусские власти, часть средств они намерены потратить на погашение предыдущих долгов России. Задолженность Белоруссии здесь составляет более 6 миллиардов долларов.
2020-12-30T18:32:36+03:00
2020-12-30T18:32:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2766506-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 30 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)