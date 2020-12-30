Власти Китая отнесли к государственной тайне исследования о происхождении коронавируса

Об этом передает агентство Associated Press. Пекин выделяет средства на поиск источника инфекции, пандемия которой охватила мир в этом году, однако, согласно документам, которые попали к журналистам, китайские чиновники требуют предоставлять им отчеты перед их публикацией. Также под жесткий контроль попали пещеры, где живут летучие мыши на юге страны. Впервые коронавирус обнаружили больше года назад в городе Ухань в восточной части Китая. Ряд стран и Соединенные Штаты обвиняет Пекин в том, что тот преуменьшал масштабы проблемы в первые месяцы.
2020-12-30T18:32:08+03:00
2020-12-30T18:32:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2766504-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 30 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)