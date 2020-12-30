Новый взрыв прогремел в столице Йемена Адене

Это произошло неподалеку от правительственной резиденции, где находятся члены нового кабинета министров страны, — передает агентство Reuters. Сегодня днем серия терактов произошла в аэропорту Йемена, когда туда прилетели члены кабинета. По неофициальным данным, погибли от 13 до 27 человек, десятки получили ранения. Власти Йемена обвиняют в случившемся группировку хуситов, которая уже несколько лет ведет войну с правительственными силами. Сами хуситы отвергают обвинения в причастности.