Новый взрыв прогремел в столице Йемена Адене

Это произошло неподалеку от правительственной резиденции, где находятся члены нового кабинета министров страны, — передает агентство Reuters. Сегодня днем серия терактов произошла в аэропорту Йемена, когда туда прилетели члены кабинета. По неофициальным данным, погибли от 13 до 27 человек, десятки получили ранения. Власти Йемена обвиняют в случившемся группировку хуситов, которая уже несколько лет ведет войну с правительственными силами. Сами хуситы отвергают обвинения в причастности.
2020-12-30T18:31:37+03:00
2020-12-30T18:31:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2766502-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 30 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)