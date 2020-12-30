Московская ГИБДД предупреждает о том, что в ночь на 1 января в центре столицы будет ограничено движение транспорта в связи с новогодним фейерверком. Ограничения будут действовать в районе Кремля, а также на северо-западе и юго-западе города и в Новой Москве.

Московские власти просят жителей и гостей столицы воздержаться от посещения многолюдных мест в новогодние праздники. В связи с пандемией коронавируса в столице отменены культурно-массовые мероприятия и детские новогодние представления. С 6 вечера 31 декабря будет ограничен доступ на Красную площадь.