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18:31, 30 декабря 2020

Московская ГИБДД предупреждает о том, что в ночь на 1 января в центре столицы будет ограничено движение транспорта

Московская ГИБДД предупреждает о том, что в ночь на 1 января в центре столицы будет ограничено движение транспорта в связи с новогодним фейерверком. Ограничения будут действовать в районе Кремля, а также на северо-западе и юго-западе города и в Новой Москве.

Московские власти просят жителей и гостей столицы воздержаться от посещения многолюдных мест в новогодние праздники. В связи с пандемией коронавируса в столице отменены культурно-массовые мероприятия и детские новогодние представления. С 6 вечера 31 декабря будет ограничен доступ на Красную площадь.



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