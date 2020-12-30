Автоконцерн «Хонда» в течение 2022-го года прекратит поставки новых автомобилей на российский рынок

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российского представителя японской компании. Это решение «Хонда» объясняет стратегией развития бизнеса в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности. Ранее компания объявила, что через два года европейская линейка «Хонды» будет полностью электрифицирована.

Автомобильный эксперт Сергей Асланян считает, что продавать иностранные автомобили в России просто невыгодно.

Асланян также отметил, что владельцы автомобилей Honda даже после прекращения поставок в Россию смогут обслуживать свои машины у официальных дилеров.