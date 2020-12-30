Верхняя палата парламента Аргентины одобрила законопроект о разрешении абортов

Принятый депутатами Сената документ стал законом после того, как за него проголосовали 38 сенаторов против 29, при одном воздержавшемся. Теперь беременность можно будет прерывать без медицинских показаний на сроке до 14 недель, передает Би-би-си. – Ранее аборты в Аргентине были разрешены в случае изнасилования, а также при угрозе жизни матери или плода. Во время голосования перед зданием законодательного собрания в Буэнос-Айресе собралась большая толпа сторонников принятия закона.

После одобрения законопроекта многие из собравшихся начали плакать и обниматься. Одна из сенаторов во время обсуждения привела данные статистики, согласно которым каждые десять дней в стране умирает женщина из-за неумело сделанного аборта. Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в своем выступлении перед депутатами заметил, что легализация абортов позволит женщинам не только сохранить жизнь, но и даст им возможность иметь детей в будущем.

Местный Интернет-портал Infobae America рассказывает, что дебаты в Сенате были необычайно жаркими и длись в общей сложности 12 часов. Эмоциональность выступлений зашкаливала, и некоторые из сенаторов, голосовавшие два года назад, когда этот вопрос также обсуждался, против легализации, теперь проголосовали «за». Противниками закона были, в частности, так называемые «хустисиалисты», сторонники идеологии авторитаризма и государственного патернализма, связанной с бывшим президентом Хуаном Пероном, а также католические консерваторы. Еще накануне, пишет издание, создавалось ощущение, что расклад голосов будет практически равным. Результат сегодняшнего голосования со значительным перевесом в пользу легализации удивил многих наблюдателей.

Сегодня в южноамериканском регионе добровольные аборты разрешены только в Уругвае, на Кубе, в Гайане и, частично, — в Мексике.

Полный запрет на прерывание беременности в Латинской Америке сохраняется в Чили, Суринаме, Сальвадоре, Гаити, Гондурасе, Никарагуа и Доминиканской Республике.