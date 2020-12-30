Иран обещал выплатить компенсации Украине за сбитый пассажирский Боинг

В Киеве тем временем не исключают, что скоро будут судиться с Тегераном по этому вопросу.

Правительство Ирана постановило, что семьи погибших получат от властей по сто пятьдесят тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро за каждого умершего. Министерство дорог и городского развития должно будет отправить деньги до первой годовщины трагедии, то есть в течение ближайших полутора недель.

В свою очередь в МИДе Украины сегодня объявили, что Иран должен был определить размер компенсации только после переговоров с родственниками погибших. «Важной предпосылкой должно стать установление причин трагедии и привлечение виновных к ответственности» — сказал агентству УНИАН представитель дипломатического ведомства. Он добавил, что при определении суммы необходимо учесть международную практику.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал сегодня в эфире телеканала «1+1», что Киев так и не получил от Тегерана технический отчёт о катастрофе, и что подвижек в переговорах нет. Дипломат заключил, что любое терпение имеет предел и отметил, что если Иран не выполнит требование, Украина вместе с другими пострадавшими странами подаст иск в международный суд.

Иранские военные по ошибке сбили самолёт «Украинских авиалиний» 11-ого января. На борту были 176 человек. Среди погибших – граждане семи стран, в том числе Афганистана, Германии, Швеции и Канады.