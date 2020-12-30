В Адене прогремел взрыв у правительственного дворца, куда прибыли члены нового правительства Йемена

Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее несколько взрывов прогремели в аденском аэропорту. Он был обстрелян из минометов. По разным данным, погибли от 20 до 30 человек. Йеменские власти назвали нападение вероломным терактом и призвали провести международное расследование.