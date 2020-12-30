Банк «Восточный» отказался от иска на 2,5 миллиарда рублей к Майклу Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда. Одновременно Мещанский суд продлил на полгода запрет на определенные действия для Майкла Калви. Бизнесмен не признает свою вину. Он называет уголовное преследование попыткой миноритариев банка «Восточный» решить корпоративный спор.
2020-12-30T18:21:18+03:00
2020-12-30T18:21:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:21, 30 декабря 2020
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