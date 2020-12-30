Правительство выделило почти 500 млн рублей на создание научно-технологического центра МГУ

Правительство выделило почти 500 миллионов рублей на создание научно-технологического центра МГУ, который связывают с предполагаемой дочерью Президента России Владимира Путина.

Идею создания центра «Воробьевы горы» впервые высказал ректор МГУ Виктор Садовничий. Университет должен стать научной базой инновационного парка. Телеканал Дождь сообщает, что НТЦ займет престижные земли между Ломоносовским и Мичуринским проспектами на юго-запале Москвы и будет состоять из 8 кластеров, каждый из которых, посвящен отдельной научной или коммерческой отрасли. Руководить комплексом предстоит фонду «Иннопрактика», который возглавляет предполагаемая дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова. В состав попечительского совета Иннопрактики входят президент Роснефти Игорь Сечин, генеральный директор Росатома Сергей Кириенко и генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. 30 процентов акций проекта находится в распоряжении правительства Мосувы, которое уже вложило в строительство НТЦ 3,6 миллиарда рублей.

Всего по оценке ректора МГУ Виктора Садовничего, проектировка и строительство НТЦ обойдется в 20 миллиардов рублей.