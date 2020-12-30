Президент Путин подписал ряд законов,которые в том числе вводят уголовное наказание для россиян,признанных иноагентами

Президент Путин сегодня подписал ряд законов, которые в том числе вводят уголовное наказание для россиян, признанных иностранными агентами, и ужесточают проведение массовых акций.

Законы, одобренные главой страны, Госдума до этого экстренно приняла в конце сессии и затем поддержала верхняя палата парламента. Авторы инициатив в основном депутаты от Единой России и ряд сенаторов. Один из законов расширяет понятие иностранных агентов. Ими могут стать обычные люди, которые занимаются политикой и получают деньги из-за рубежа. Им каждые полгода придется отчитываться перед министерством юстиции о своей работе и трате денег. Под политикой понимается не только организация митингов или наблюдение на выборах, но даже распространение мнений о действиях чиновников. За отказ встать на учёт в Минюсте и отчитаться о работе грозит до пяти лет лишения свободы. Аналогичное наказание ждёт тех, кто целенаправленно собирает сведения о безопасности страны, получая иностранное финансирование, говорится в законе. СМИ должны маркировать любые публикации с упоминанием иностранного агента и указывать, что человек или организация исполняет такие функции. Ряд законов, подписанных сегодня президентом, касается митингов. Акции нельзя больше проводить у здания экстренных служб, например МВД или ФСБ, очередь на пикет суды могут признать публичной акцией, как и прогулки оппозиции. За перекрытие дороги и создание помех в движении транспорта даже если это не привело к тяжким последствиям предусмотрена уголовная ответственность. Организаторам митинга запрещено его устраивать на деньги иноагентов, незарегистрированных общественных объединений, а также несовершеннолетних и анонимных жертвователей. Закон о митингах также ограничивает работу журналистов на протестных акциях — им запретят агитировать, собирать подписи, использовать символику, а также скрывать признак представителя СМИ. Ещё один закон касается возможной блокировки социальных сетей Facebook, Twitter, видеопортала Youtube наряду с другими сайтами. В случае если власти решат, что эти ресурсы занимаются цензурой российских СМИ в интернете. Закон вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушению прав и свобод россиян. Его генпрокурор по согласованию с МИДом сможет присвоить тем, кого в этом заподозрят. А Роскомнадзору дадут право частично или полностью блокировать такие сайты, а также вести их список. Могут выписать штраф в несколько миллионов рублей. Ещё один закон обязывает соцсети самим находить и блокировать запрещённую информацию. Такой могут в частности признать сведения, которые оскорбляют общественную нравственность, демонстрируют неуважение к государству и его символам. Путин также подписал закон об уголовном наказании за клевету в интернете. За это будет грозить до двух лет заключения.

Действия президента в этом году наглядно показали, что власть пытается вернуть себе абсолютный авторитет, как это было в советское время. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

Сложение полномочий Путина или транзит власти, по мнению Александра Баунова, невозможен по крайней мере до конца пандемии.

Большинство законов вступит в силу в феврале-марте следующего года.