Депутат Госдумы Оксана Пушкина осудила включение центра «Насилию.нет» в список иностранных агентов

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи Оксана Пушкина раскритиковала решение властей включить центр помощи жертвам домашнего насилия в список иностранных агентов. Пушкина назвала центр «Насилию.нет» одной из лучших общественных организаций. Она отметила, что это не первый случай, когда эффективные НКО попадают в список иностранных агентов на основании анонимных доносов. Депутат напомнила, что центр «Насилию.нет» и ряд других НКО, которые борются с домашним насилием в России, не раз подавали заявки на получение президентских грантов, но им отказывали. В итоге они вынуждены обращаться за международной грантовой поддержкой, рискуя получить статус иноагента. Пушкина подчеркивает, что никакой угрозы государству деятельность центра «Насилию.нет» не несет.



Петербургские адвокаты решили поддержать правозащитный центр «Насилию.нет», — рассказала «Эху Москвы» партнер коллегии адвокатов Pen and Paper Екатерина Тягай.

Кстати, неделю назад иностранным агентом признан фонд «Гуманитарное действие», который оказывает медико-социальную помощь наркозависимым, занимается профилактикой ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и туберкулеза.