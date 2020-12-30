Алексею Навальному может грозить заочный арест и экстрадиция по делу об особо крупном мошенничестве

СК обвинил политика в присвоении пожертвований граждан.

Соратники Навального настаивают на том, что и региональные штабы, и ФБК ежегодно отчитываются перед гражданами о том, как тратятся пожертвования.

Чтобы попробовать добиться выдачи Алексея Навального у Германии, Россия должна объявить его в международный розыск — это следует из норм Уголовно-процессуального кодекса — передает агентство РИА «Новости». Сейчас оппозиционер находится вне пределов досягаемости СК. Он проходит реабилитацию после лечения в берлинской клинике «Шарите». На родине, между тем, на него завели новое уголовное дело. По подсчетам следователей, Фонд борьбы с коррупцией и ряд других организаций, связанных с политиком, собрали почти 600 миллионов рублей пожертвований, однако больше половины этой суммы Навальный и некие другие лица потратили на личные цели — покупки и заграничный отдых. По статье о мошенничестве в особо крупном размере оппозиционеру грозит до 10 лет лишения свободы. О потерпевших в рамках дела ничего не говорится, однако адвокат Калой Ахильгов в разговоре с «Эхом Москвы» выразил убеждение, что в скором времени они появятся.

По мнению Ахильгова, сейчас следователи могут искать тех, кто жертвовал деньги и мотивировать их писать заявления. Что касается самого Навального, то он считает, что преследование связано с его неудачным отравлением и последовавшим за этим разоблачением предполагаемых участников покушения из ФСБ. Навальный напомнил свои же слова, произнесенные еще две недели назад: его попытаются посадить за то, что он не умер в самолете, а потом искал своих убийц.

Надо отметить, что СК — не единственное ведомство, предъявляющее к политику претензии в последнее время. За день до сообщения об уголовном деле, ФСИН потребовала от оппозиционера явиться в московскую инспекцию, пригрозив в противном случае заменить условное наказание по делу «Ив Роше» на реальное. В службе исполнения наказаний прочитали статью в научном журнале «Ланцет» и считают, что Навальный полностью поправился. Оппозиционер при этом заметил, что раз власти ссылаются на публикацию, значит они признают и то, что его отравили.

Что касается уголовного дела о мошенничестве, то это уже второе разбирательство, связанное с пожертвованиями в адрес ФБК. Прошлым летом следователи заподозрили сотрудников фонда в отмывании денег. СК неоднократно проводил обыски и устраивал допросы, однако до сих пор обвинения так никому и не предъявил.

Соратники Навального настаивают на том, что и региональные штабы и ФБК ежегодно отчитываются перед гражданами и властями о том, как тратятся пожертвования.

Юристы Фонда борьбы с коррупцией пока не знают деталей уголовного дела, возбужденного против Алексея Навального, — рассказал «Эху Москвы» глава фонда Иван Жданов. При этом он назвал абсурдными выдвинутые обвинения.

В Фонде борьбы с коррупцией связывают уголовное дело с попыткой отравления Навального. Сам политик считает, что за отравлением стоит президент.

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков сегодня заявил, что Путин «не бьется в истерике из-за ситуации с Навальным».

Песков добавил, что Путину не докладывают о каждом деле в отношении Навального.

Лидер «Партии народной свободы» Михаил Касьянов считает, что власть боится и не хочет возвращения Навального в Россию.

Касьянов уверен, что российские власти будут добиваться экстрадиции Навального.