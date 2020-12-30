Столичные власти ограничат доступ на Красную площадь в новогоднюю ночь

Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции предупреждает, что доступ

граждан на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен из-за COVID-19.



«В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 часов 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен»,— сообщили «Интерфаксу» в департаменте.