Курс евро превысил отметку в 92 рубля в ходе торгов на московской бирже

Таким образом европейская валюта вернулась к своим значениям недельной давности. Доллар и евро растут в течение последней торговой сессии этого года. Это происходит на фоне разнонаправленной динамики, которую демонстрируют мировые рынки. Так, стоимость барреля нефти марки Brent превысила $51,5 доллар. Здесь на ситуацию влияет оптимизм инвесторов в связи с появлением вакцин от коронавирусной инфекции.