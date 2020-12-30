Курс евро превысил отметку в 92 рубля в ходе торгов на московской бирже

Таким образом европейская валюта вернулась к своим значениям недельной давности. Доллар и евро растут в течение последней торговой сессии этого года. Это происходит на фоне разнонаправленной динамики, которую демонстрируют мировые рынки. Так, стоимость барреля нефти марки Brent превысила $51,5 доллар. Здесь на ситуацию влияет оптимизм инвесторов в связи с появлением вакцин от коронавирусной инфекции.
2020-12-30T17:38:12+03:00
2020-12-30T17:38:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:38, 30 декабря 2020
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