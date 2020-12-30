Настоятель храма и звонарь в ЕАО стали фигурантами уголовных дел о растлении несовершеннолетних

По данным следствия, которые приводит интернет-издание Baza, жертвами иеромонаха Спиридона из храма пророка Илии и Сергея Мооса оказались дети в возрасте от 12 до 16 лет. Обоих задержали в конце прошлого года на границе с Китаем. За это время против них возбудили более десятка уголовных дел. Официально следственные органы ситуацию не комментируют. Источник РИА «Новости» утверждает, что всего от действий злоумышленников пострадали 53 мальчика в течении последних 12 лет. По его словам, расследование уголовного дела завершено.
2020-12-30T17:37:47+03:00
2020-12-30T17:37:47+03:00
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17:37, 30 декабря 2020
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