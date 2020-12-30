Завершена поисково-спасательная операция в Баренцевом море в районе крушения судна «Онега»

В агентстве морского и речного флота сказали, что самолет, который вылетал в район ЧП, ничего не нашел. Рыболовецкое судно «Онега» затонуло 28 декабря в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, причиной крушения стало обледенение в условиях шторма. Сейчас судно лежит на глубине 130 метров.
2020-12-30T17:37:00+03:00
2020-12-30T17:37:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:37, 30 декабря 2020
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