Завершена поисково-спасательная операция в Баренцевом море в районе крушения судна «Онега»

В агентстве морского и речного флота сказали, что самолет, который вылетал в район ЧП, ничего не нашел. Рыболовецкое судно «Онега» затонуло 28 декабря в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, причиной крушения стало обледенение в условиях шторма. Сейчас судно лежит на глубине 130 метров.