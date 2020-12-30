Михаил Касьянов: Власть пытается запугать Навального с помощью нового дела, чтобы он не возвращался в Россию

Власть пытается запугать политика Алексея Навального с помощью нового уголовного дела о мошенничестве, чтобы он не возвращался в Россию. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер «Партии народной свободы» Михаил Касьянов.

«Я уверен в том, что и требование ФСИН, и уголовное дело — это планомерные действия. Все это связано с тем, чтобы запугать Алексея, чтобы все уговаривали его не возвращаться в Россию», — сказал он.

М.Касьянов отметил, что «Навальный является реальным лидером уличного протеста». «2021 год наступает, будут важные выборы — безусловно, лидер протеста в это время обязательно должен быть в стране. Власть это прекрасно знает. Белорусский пример этого года им продемонстрировал, как это может быть, и они страшно боятся этих возможных событий и народного возмущения летом следующего года. Поэтому это преднамеренные действия, чтобы остановить Навального, чтобы он не возвращался», — уточнил лидер ПАРНАС.

М.Касьянов не исключил, что далее со стороны властей последует требование об экстрадиции Навального.