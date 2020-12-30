В автомобильной катастрофе погиб председатель ярославской областной думы, член «Единой России» Алексей Константинов

В автомобильной катастрофе погиб председатель ярославской областной думы, член партии «Единая Россия» Алексей Константинов. ДТП произошло недалеко от Твери. По данным местного управления МЧС, на автодороге «Сергиев Посад – Рыбинск» столкнулись два легковых автомобиля. Один человек погиб, еще один пострадал. Константинов возглавлял областную думу последние два года. До этого он руководил одним из районов Ярославской области.