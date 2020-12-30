В России, по словам министра промышленности Дениса Мантурова, выпущено более двух миллионов доз вакцины «Спутник»

Половину из них планируется направить в гражданский оборот до конца года. Министр утверждает, что выпущено даже немного больше, чем изначально планировалось. Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что в регионы направлено уже более полумиллиона доз вакцины от коронавируса.
2020-12-30T17:05:26+03:00
2020-12-30T17:05:26+03:00
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17:05, 30 декабря 2020
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