В России, по словам министра промышленности Дениса Мантурова, выпущено более двух миллионов доз вакцины «Спутник»

Половину из них планируется направить в гражданский оборот до конца года. Министр утверждает, что выпущено даже немного больше, чем изначально планировалось. Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что в регионы направлено уже более полумиллиона доз вакцины от коронавируса.