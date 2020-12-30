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Эксклюзив Эха 17:03, 30 декабря 2020

Следствие по делу Алексея Навального может запросить о заочном аресте и экстрадиции политика в Россию

Следствие по делу Алексея Навального, как передает агентство РИА «Новости», может запросить о заочном аресте и экстрадиции политика в Россию. Перед этим одного из главных критиков Кремля должны объявить в розыск, — следует из статей Уголовно-процессуального кодекса. Накануне Следственный комитет объявил о том, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В СК считают, что политик использовал часть средств, собранных для нужд своих некоммерческих организаций, на личные цели. Сам Навальный считает, что возбуждение уголовного дела связано со стремлением российских властей не пустить его обратно в страну. С этим согласен лидер партии «Народной свободы» Михаил Касьянов. Он сказал «Эху Москвы», что на подобный страх указывают события последних месяцев.

Михаил Касьянов не сомневается, что власти будут требовать экстрадиции Алексея Навального.



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