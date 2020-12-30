Количество жертв атаки на аэропорт в Йемене по разным данным составляет от полутора до трёх десятков человек

Сегодня там прогремело несколько взрывов.

Спустя более трёх часов после атаки на аэропорт города Адена количество раненых так и не смогли подсчитать. В правительстве Йемена объявили, что счёт идёт на десятки, а среди раненых есть сотрудники СМИ.

Три взрыва прогремели в аэропорту, когда туда прилетел самолёт с членами нового правительства республики. Среди них никто не пострадал. Премьер-министр Йемена назвал произошедшее вероломным терактом и призвал мировое сообщество провести международное расследование.

Также другие члены правительства уже обвинили в этой атаке хуситов, с которыми официальный власти уже несколько лет ведут гражданскую войну.



В свою очередь телеканал «Аль Арабия» передаёт, что в политбюро повстанцев свою причастность к этому инциденту не признает. Их представители объявили, что рассматривают эти обвинения как очередную попытку вовлечь их «в корыстную борьбу» — цитата по агентству ТАСС.

Гражданская война в Йемене не прекращается с 2014-ого года. Мятежники взяли под свой контроль северную часть страны, в том числе столицу государства – город Сану. В связи с этим Аден, где сегодня прозвучали взрывы, уже несколько лет выполняет роль временной столицы.

Ранее в ООН объявили, что конфликт в Йемене привёл к возникновению самого глубокого гуманитарного кризиса в мире. По оценке организации, в гуманитарной помощи нуждаются около 80 процентов населения страны.