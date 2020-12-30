В московском аэропорту Шереметьево приземлился пассажирский самолет с трещиной в лобовом стекле

Посадка прошла штатно, никто не пострадал, — рассказал агентству ТАСС источник в авиационных службах. Трещина на стекле появилась возле кресла командира воздушного судна, сам самолет летел в Москву из Симферополя.
2020-12-30T16:34:32+03:00
2020-12-30T16:34:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:34, 30 декабря 2020
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