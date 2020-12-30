В России, по словам вице-премьера Т.Голиковой, с начала пандемии скончались более 116 тысяч человек с коронавирусом

В России, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с начала пандемии скончались более 116 тысяч человек с коронавирусом. Две трети из них умерли непосредственно из-за инфекции. Данные Голиковой почти в полтора раза превышают официальные данные о смертности, которые публикует оперативный штаб. О причинах таких расхождений вице-премьер говорить не стала. В то же время оперативный штаб, как ранее поясняли чиновники, не учитывает в статистике случаи, когда окончательной причиной смерти стал не коронавирус, а сопутствующие заболевания.