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16:34, 30 декабря 2020

В России, по словам вице-премьера Т.Голиковой, с начала пандемии скончались более 116 тысяч человек с коронавирусом

В России, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с начала пандемии скончались более 116 тысяч человек с коронавирусом. Две трети из них умерли непосредственно из-за инфекции. Данные Голиковой почти в полтора раза превышают официальные данные о смертности, которые публикует оперативный штаб. О причинах таких расхождений вице-премьер говорить не стала. В то же время оперативный штаб, как ранее поясняли чиновники, не учитывает в статистике случаи, когда окончательной причиной смерти стал не коронавирус, а сопутствующие заболевания.



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