Сразу несколько законов, которые ужесточают наказание или вводят новые запреты, подписал сегодня Владимир Путин

Сразу несколько законов, которые ужесточают наказание или вводят новые запреты, подписал сегодня президент Владимир Путин. Правозащитники, оппозиция и общественные деятели уже назвали все эти законодательные акты репрессивными. В том числе, документ, который запрещает иностранное финансирование массовых акций в России, закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, также в России вводятся штрафы для интернет-операторов и владельцев сайтов, которые не будут выполнять требования Роскомнадзора об ограничении доступа к запрещенной информации. Также президент подписал закон, согласно которому статус иностранного агента могут присваивать теперь физическим лицам и общественные объединения, которые не зарегистрированы как юридические лица.
2020-12-30T16:33:28+03:00
2020-12-30T16:33:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2766438-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:33, 30 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)