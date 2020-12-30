Выросло число жертв взрывов в аэропорту Йемена

По последним данным, погибли не менее 27 человек, десятки получили ранения, — передает телеканал Sky News Arabia. На территории аэропорта сегодня взорвались три минометных снаряда. Это произошло в тот момент, когда прилетели министры нового правительства Йемена. Кто именно стоит за нападением – пока неизвестно. Члены движения хуситов, которые несколько лет ведут вооруженную борьбу против йеменских властей, как передает агентство ТАСС, отрицают обвинения в возможной причастности к взрывам.