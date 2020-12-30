Московская ГИБДД предупреждает о том, что в ночь на 1 января в центре столицы будет ограничено движение транспорта в связи с новогодним фейерверком. Ограничения будут действовать в районе Кремля, а также на северо-западе и юго-западе города и в Новой Москве.
2020-12-30T16:07:25+03:00
2020-12-30T16:07:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:07, 30 декабря 2020
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