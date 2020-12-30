Автомобили японской марки Хонда перестанут продавать в России с 2022 года

Присутствие Хонды на рынке легковых автомобилей и без того было скромным. В России продавались только две марки – кроссоверы Пилот и Си-Ар-Ви. Покупали их неохотно, возможно из-за высокого ценника – от двух миллионов 300 тысяч рублей. В этом году разошлось чуть меньше тысячи четырехсот автомобилей. Мало того, по сравнению с 2019-ым продажи упали на 15 процентов, что сделало процесс нерентабельным. А ведь в 2008-ом рекордном для компании году, в России было продано 89 тысяч автомобилей. В пресс-релизе, который разослала компания говориться о том, что Хонда остается в России и продолжит продавать мотоциклы, а также силовую технику. В компании успокоили и тех, кто уже стал клиентом. Обслуживание автомобилей будет продолжено.

В 2020 году с российского рынка исчезла и другая японская марка Датсун.