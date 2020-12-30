Парламент Аргентины проголосовал за легализацию абортов

До сих пор в латиноамериканской стране действовал один из самых строгих законов в мире, регламентирующий прерывание беременности.

За голосованием в Сенате пристально следили граждане Аргентины. Судя по видеороликам в социальных сетях, огромная толпа собралась у здания парламента и наблюдала за трансляцией дебатов на больших экранах. Услышав решение законодателей, сторонники поправок начали ликовать и аплодировать.

В поддержку закона высказались 38 сенаторов при 29 проголосовавших против. Инициативу ранее поддержал президент Альберто Фернандес, выступавший за разрешение абортов еще в ходе предвыборной кампании. Теперь женщинам позволят прерывать беременность при сроке до 14 недель. Раньше сделать это можно было только в случае изнасилования или угрозе жизни матери или плода. Сторонники изменения закона указывали на то, что легализация абортов сведет на нет подпольные клиники — только по официальным данным в стране аборты ежегодно делали около 350 тысяч женщин.

В Латинской Америке аборты остаются под запретом в Сальвадоре, Никарагуа и Доминикане.