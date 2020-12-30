По последней информации, около 30 человек погибли и десятки получили ранения во время атаки на международный аэропорт в Йемене, — сообщает телеканал аль-Хадас со ссылкой на представителя йеменского правительства. Аэропорт был обстрелян из минометов после приземления самолета с министрами нового правительства Йемена, они прибыли из Саудовской Аравии. Йеменские власти назвали нападение вероломным терактом и пообещали, что это не помешает новому правительству выполнять свой долг и добиваться восстановления стабильности в стране. Власти призывают международное сообщество провести расследование обстоятельств нападения.