По последней информации, около 30 человек погибли и десятки получили ранения во время атаки на международный аэропорт в Йемене, — сообщает телеканал аль-Хадас со ссылкой на представителя йеменского правительства. Аэропорт был обстрелян из минометов после приземления самолета с министрами нового правительства Йемена, они прибыли из Саудовской Аравии. Йеменские власти назвали нападение вероломным терактом и пообещали, что это не помешает новому правительству выполнять свой долг и добиваться восстановления стабильности в стране. Власти призывают международное сообщество провести расследование обстоятельств нападения.
2020-12-30T16:03:48+03:00
2020-12-30T16:03:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2766418-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:03, 30 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)