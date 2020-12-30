Роскомнадзор намерен выписать 18 протоколов проектам «Радио Свобода» за отказ маркировать свои материалы

Сумма штрафов может достичь 5 миллионов рублей, — сообщает «Интерфакс». В Роскомнадзоре сообщили, что представители СМИ, внесенных в список иностранных агентов, приглашены для составления протоколов об административном правонарушении.
2020-12-30T16:03:17+03:00
2020-12-30T16:03:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:03, 30 декабря 2020
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