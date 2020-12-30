Иранские власти решили выплатить по $150 тыс семьям погибших в катастрофе с украинским самолетом

Иран выплатит по 150 тысяч долларов семьям жертв катастрофы украинского самолета, который в начале этого года был сбит в окрестностях Тегерана. Такое решение приняло правительство. Об этом сообщает информационное агентство «Ирна». Катастрофа произошла 8 января этого года, погибли 176 человек. Иранские военные сообщили, что приняли пассажирский самолет за вражескую цель. Между тем, Украина утверждает, что до сих пор не получила от Ирана технический отчет о катастрофе Боинга. Как говорят в украинском МИДе, именно технический отчет позволяет установить, идет ли речь о технической ошибке или о системном сбое в организации системы безопасности гражданских полетов в небе над Ираном.