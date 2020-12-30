Неизвестные облили краской и потушили Вечный огонь в мемориальном Парке освободителей в Белграде

Об этом сообщает корреспондент ТАСС. Вечный огонь зажгли две недели назад президент Сербии Александр Вучич и министр иностранных дел Сергей Лавров. В российском посольстве заявили, что потрясены произошедшим и надеются на соответствующую реакцию сербских правоохранительных органов.