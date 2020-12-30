Неизвестные облили краской и потушили Вечный огонь в мемориальном Парке освободителей в Белграде

Об этом сообщает корреспондент ТАСС. Вечный огонь зажгли две недели назад президент Сербии Александр Вучич и министр иностранных дел Сергей Лавров. В российском посольстве заявили, что потрясены произошедшим и надеются на соответствующую реакцию сербских правоохранительных органов.
2020-12-30T15:35:09+03:00
2020-12-30T15:35:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 30 декабря 2020
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