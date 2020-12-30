Денис Мантуров:Производители и предприятия торговли выполняют взятые обязательства по сдерживанию цен на сахар и масло

Производители и предприятия торговли выполняют взятые на себя обязательства по сдерживанию цен на сахар и масло, — сообщил глава министерства промышленности Денис Мантуров. По его словам, к соглашению присоединились более 5 тысяч компаний. Государство не планирует распространять эти меры на другие товары. Как выразился министр, все-таки у нас рыночная экономика и необходимо ориентироваться на рыночный подход.
2020-12-30T15:34:16+03:00
2020-12-30T15:34:16+03:00
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15:34, 30 декабря 2020
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