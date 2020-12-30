Дочь и внучка известной актрисы Алисы Фрейндлих также госпитализированы с коронавирусом

Они находятся в той же больнице. Об этом внучка Анна Мышинская написала в инстаграме. Напомним, Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом 28 декабря. До этого она неделю лечилась дома. Врачи считают ее состояние стабильно тяжелым.