Дочь и внучка известной актрисы Алисы Фрейндлих также госпитализированы с коронавирусом

Они находятся в той же больнице. Об этом внучка Анна Мышинская написала в инстаграме. Напомним, Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом 28 декабря. До этого она неделю лечилась дома. Врачи считают ее состояние стабильно тяжелым.
2020-12-30T15:33:25+03:00
2020-12-30T15:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 30 декабря 2020
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