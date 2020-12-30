В аэропорту Южного Йемена произошел взрыв

В это время там находились члены нового правительства республики.

По предварительным данным пять человек погибли и еще двадцать получили ранения в результате взрыва в зале прилётов аэропорта Адене. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник. Он уточнил, что это произошло в момент прибытия туда нового состава правительства Южного Йемена.

В свою очередь телеканал «Аль Арабия» передаёт, что аэропорт подвергся миномётному обстрелу – два снаряда попали в зал прилётов, и еще один приземлился на взлётной полосе. Взрывы произошли, когда члены нового состава правительства спускались по трапу самолёта. На видео, которое опубликовал саудовский телеканал «Аль Хадад», заметно, что над терминалом аэропорта почти сразу появился столб чёрного дыма. ВСТАВКА

Из членов правительства никто не пострадал. Сейчас их уже увезли под усиленной охраной. Министры вернулись сегодня в Адену из Саудовской Аравии, где находится резиденция президента ранее на этой неделе принял у них присягу.

Гражданская война не прекращается в Йемене с 2014-ого года. Правительственные войска, которые пользуются поддержкой Саудовской Аравии, противостоят повстанцам-хуситам. Сейчас они занимают несколько городов на севере страны.