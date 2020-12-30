Петербургские адвокаты решили поддержать центр «Насилию.нет», который накануне попал в список иностранных агентов

Петербургские адвокаты решили поддержать правозащитный центр «Насилию.нет», который накануне попал в список иностранных агентов. Коллегия адвокатов «Пен энд Пэйпер» запустит с центром совместный проект по снижению гендерного неравенства. Об инициативе «Эху Москвы» рассказала партнёр коллегии Екатерина Тягай.

Напомним, на днях автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» попала в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи Оксана Пушкина считает, что никакой угрозы государству деятельность центра «Насилию.нет» не несет. Пушкина назвала центр одной из лучших российских общественных организаций, которые помогают жертвам домашнего насилия. Она отметила, что это не первый случай, когда эффективное НКО попадают в список иностранных агентов на основании анонимных доносов. Пушкина пообещала взять ситуацию на личный контроль.