Следствие по делу Алексея Навального может просить о заочном аресте и экстрадиции политика в Россию

Этому должно предшествовать объявление в розыск, — сообщает РИА, ссылаясь на соответствующую статью Уголовного процессуального кодекса. Ранее стало известно, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии Следственного комитета, из 500 миллионов рублей, собранных в виде пожертвований для ряда некоммерческих организаций, Навальный потратил более трехсот миллионов на личные цели. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Юристов Фонда борьбы с коррупцией пока не оповестили о деталях уголовного дела, — рассказал «Эху Москвы» глава фонда Иван Жданов. При этом он назвал абсурдными обвинения в адрес Навального.

В ФБК связывают уголовное дело с попыткой отравления Навального. Сам политик считает, что за этим стоит президент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что Путин «не бьется в истерике» из-за ситуации с Навальным. Песков добавил, что Путину не докладывают о каждом деле в отношении Навального.