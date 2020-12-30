МВД Турции запретило иностранным туристам в новогоднюю ночь посещать центры турецких городов, в том числе Стамбула

В рамках борьбы с пандемией на центральных улицах и площадях будут запрещены новогодние гулянья. Список всех городских территорий, попадающих под запрет, определяют власти каждой провинции. Ранее президент Турции Эрдоган ввел круглосуточный комендантский час с 9-ти вечера 31-го декабря до раннего утра 4-го января.
2020-12-30T14:34:42+03:00
2020-12-30T14:34:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 30 декабря 2020
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