МВД Турции запретило иностранным туристам в новогоднюю ночь посещать центры турецких городов, в том числе Стамбула

В рамках борьбы с пандемией на центральных улицах и площадях будут запрещены новогодние гулянья. Список всех городских территорий, попадающих под запрет, определяют власти каждой провинции. Ранее президент Турции Эрдоган ввел круглосуточный комендантский час с 9-ти вечера 31-го декабря до раннего утра 4-го января.