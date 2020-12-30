СК Хабаровска прекратил дело против участника митингов Александра Приходько в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала

Следственный комитет Хабаровска прекратил дело против участника митингов Александра Приходько в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Следователи ссылаются на решение КС по делу Ильдара Дадина. Как отмечается в постановлении, сама по себе повторность правонарушений на митингах не является основанием для уголовного преследования, если нарушитель не угрожал общественной безопасности и здоровью граждан, — сообщает правозащитный проект «ОВД-инфо».
2020-12-30T14:33:38+03:00
2020-12-30T14:33:38+03:00
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14:33, 30 декабря 2020
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