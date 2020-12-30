Первая партия российской вакцины «Спутник» поступила в Сербию

Как заявили в Министерстве здравоохранения страны, исследование российской вакцины находятся на финальной стадии и будет завершено в первые дни нового года. 24-го декабря в Сербии началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer.
2020-12-30T14:33:09+03:00
2020-12-30T14:33:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 30 декабря 2020
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