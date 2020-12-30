По данным вице-премьера Голиковой, в России более 115-ти тысяч человек умерли от коронавируса и вызванных им болезней

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в России более 115-ти тысяч человек умерли от коронавируса и вызванных им болезней. Однако во всех случаях был положительный тест на COVID-19, — добавила вице-премьер. По ее словам, данные по смертности еще могут быть скорректированы.
2020-12-30T14:32:31+03:00
2020-12-30T15:07:51+03:00
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14:32, 30 декабря 2020
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