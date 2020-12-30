Асланян: Уход Honda с российского рынка связан с тем, продавать автомобили в России просто невыгодно

Honda прекратит поставлять автомобили в Россию в 2022 году. Как сказал автомобильный эксперт Сергей Асланян в эфире радиостанции «Эхо Москвы», это связано с тем, что продавать иностранные автомобили в нашей стране просто невыгодно.

«По факту она уходит в 2022 году, на самом деле она ушла несколько лет назад, ей просто не выгодно в нашей стране торговать. Любая машина, которая произведена за пределами нашей страны, ввозится и в ее цене конечному потребителю порядка 40% достается это удовлетворение интересов нашего государства. То есть та машина, которая продается за 2 млн, из нее где-то 600 тысяч — это налоги, акцизы, растаможка и прочие интересы государства», — сказал эксперт.

Помимо этого, добавил С.Асланян, очень сложно для иностранных компаний по своей бухгалтерии проводить такие позиции, «как взятка, откат, удовлетворение заинтересованных лиц, подарки к Новому году». «Японская бухгалтерия не понимает, что это. А у нас реальность присутствия в бизнесе такова, что сертифицировать машину, получить на нее все эти ненужные бумаги — это очень дорого. И для того, чтобы весь модельный ряд официально вывести на наш рынок, ты должен взятками выстлать весь путь очень толстым ковром, и эти деньги к тебе никогда не вернутся. И если у тебя небольшая норма прибыли, то в принципе приход на наш рынок не окупится», — отметил он.

С.Асланян также отметил, что при этом владельцы автомобилей Honda даже после прекращения поставок авто в Россию все еще смогут обслуживать свои машины у официальных дилеров.

««Хонда» к нам пришла очень цивилизованно и также цивилизованно уходит. Она за полтора года предупреждает о скором прекращении продаж, что в дилерской сети автомобилей не будет, останутся только мотоциклы и силовая техника, но техническое обслуживание сохранится, поставки запчастей будут. И так или иначе дилерские контракты по инициативе Хонды не расторгаются, поэтому если кто-то желает остаться дилером Хонды, машину обсудить, эта возможность будет». – сказал он.

«Хонда Мотор РУС», дочерняя компания Honda Motor Co., объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года.