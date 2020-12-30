Британия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину, разработанную Оксфордским университетом и AstraZeneca

Великобритания стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и шведско-британской компаний AstraZeneca. Премьер Борис Джонсон назвал это прекрасной новостью, отметив, что прививку теперь смогут сделать больше британцев.



Массовая вакцинация населения от коронавируса может обойтись российскому бюджету в сумму в 100 миллиардов рублей, — сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, точная сумма зависит от того, сколько людей захочет вакцинироваться.

Сотрудников 67-й клинической больницы Москвы принуждают вакцинироваться от коронавируса, — утверждает одна из медработников Татьяна, позвонившая сегодня в эфир «Эха Москвы».

Впрочем, главврач 67-й больницы Андрей Шкода утверждает, что никого принудительно не вакцинируют, а документ на который ссылается одна из сотрудниц, не был одобрен. В итоге Андрей Шкода назвал глупостями сообщения о том, что в больнице могут кого-то принуждать делать прививку.