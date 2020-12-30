Евросоюз и Великобритания подписывают сегодня соглашение о дальнейших отношениях и партнерстве по завершении Брекзита, — сообщают зарубежные издания. Как гласит опубликованный пару часов назад пресс-релиз на сайте Совета Европы, Соглашение призвано «обеспечить стабильность и предсказуемость в отношениях между гражданами и компаниями», представляющими обе стороны. «Гардиан» напоминает, что два дня назад на так называемой «конференции президентов» или лидеров политических групп Европарламента с участием председателя Еврокомиссии был достигнут компромисс о возможности временного применения соглашения до его ратификации парламентами стран ЕС, как ожидается, в течение весны будущего года с целью «предотвратить (потенциальные) осложнения для граждан и бизнеса». Британское издание отмечает, что эксперты сейчас детально изучают более чем 1200-страничный документ. Их первые заключения сводятся к тому, что возводимые вновь барьеры между Брюсселем и Лондоном будут ощущаться еще несколько лет. В частности, пишет газета, новые правила, призванные регулировать деловые поездки в ЕС ряда категорий британцев, таких как работники модельного бизнеса или музыканты, могут потребовать от них оформления рабочей визы.

Великобритания и ЕС также договорились о подписании в ближайшее время совместного соглашения по таким глобальным вопросам как изменение климата и противодействие пандемии.