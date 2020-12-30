Власти Хорватии объявили субботу, второе января, днём траура по жертвам землетрясения

Жизни не менее семи человек унесла природная стихия.

В новогодние праздники Хорватия погрузИтся в траур. В нескольких городах страны огромные разрушения, в Петрине к юго-востоку от столицы Загреба половина зданий уничтожена. Больше всего пострадал исторический центр. Город больше непригоден для жизни, объявили власти. В Петрине, Сисаке, Глине, где по сообщению местной мэрии разрушено около 90-та процентов зданий людей ищут под завалами, спасателям помогают военные. Пострадавших десятки. Среди погибших девочка 12-лет. Тело ребёнка нашли в Петрине. Жертв может быть больше семи, допустил президент Хорватии Зоран Миланович.

Землетрясение магнитудой 6,3 в центральной части Хорватии произошло накануне днём. Примерно в полусотне километрах от Загреба.

За последние 50 часов в Хорватии зафиксировали 40 подземных толчков, отмечает агентство ТАСС. Их отголоски ощущались в Сербии, Италии, Австрии и ряде других стран.

Ряд стран предложил помощь Хорватии в ликвидации последствий природной стихии. В их числе Сербия и Австрия.